حماس: تعنت نتانياهو أدى لمقتل الرهائن في غزة

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حمّلت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتانياهو، المسؤولية الكاملة عن مقتل الرهائن الـ6 مؤخراً في قطاع غزة.وقال القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية، إن مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "القاسية" بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى هي السبب وراء مقتل الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال الحية في تصريحات لوسائل إعلامية مختلفة: "كان رد نتانياهو على قبولنا للوثيقة التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن مراوغاً، تلاه فرض عدة شروط جديدة".وأضاف "أصر نتانياهو على البقاء في ممرات فيلادلفيا ونتساريم ورفض إطلاق سراح أسرانا المسنين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد".وبيّن القيادي في الحركة الفلسطينية: "لسنا مهتمين بالتفاوض على شروط نتانياهو الجديدة. الحركة قررت عدم التنازل عن اقتراح 2 يوليو".وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق" تلغرام"، الأحد، إنه تم انتشال الجثث الست من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فقد قتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم.وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.ولكن متحدث باسم حركة حماس قال إن "الرهائن قتلوا في قصف إسرائيلي".