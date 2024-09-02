كاتس: سنرد بقوة على مقتل المختطفين الستة

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توعد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة "حماس" بـ"الرد بقوة على مقتل المختطفين الستة" بعد العثور على جثثهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدة على موقع "إكس": لقد أقدمت منظمة حماس الإرهابية على إعدام ستة رهائن بطريقة وحشية بهدف بث الخوف ومحاولة شق المجتمع الإسرائيلي".وأضاف "سوف ترد إسرائيل بكل قوة على هذه الجريمة الشنيعة، وحماس مسؤولة عن ذلك وستدفع الثمن كاملا".