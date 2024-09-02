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عربي-دولي

مصدر مصري: استمرار الحرب واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة

Lebanon 24
02-09-2024 | 05:13
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هاجم مصدر مصري رفيع المستوى إسرائيل مؤكدا أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع.
وأوضح المصدر وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.
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وتابع: "الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية".
(روسيا اليوم)
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