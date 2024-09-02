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أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفاخر أمس، خلال جلسة للكابينت أنه أصيب بجروح أثناء تحرير أسرى في عام 1982.وحسب القناة 13، فإن نتنياهو قال خلال الجلسة لوزير الدفاع يوآف غالانت: "أريد تحرير جميع المختطفين، لقد ناضلت من أجل إطلاق سراح المختطفين مثلك، حتى أنني أصبت في إحدى هذه العمليات. وأعتقد أن الطريق الذي أتبعه في الثبات والهجوم هو الطريق الصحيح".وهناك تشكيك في قصة إصابة نتنياهو وثار جدل إعلامي حول دوره في العملية، مشيرة إلى أن المحللين قالوا إنه أصيب جراء طلق ناري أطلق من سلاحه بالخطأ بسبب الإرباك وأنه عرض العملية والوحدة للخطر.(روسيا اليوم)