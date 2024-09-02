قريباً... كويكب كبير يقترب من الأرض هل يُشكّل خطراً؟

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سيتمكن مراقبو السماء في غضون أسابيع قليلة، من رؤية الكويكب "2024 ON" وهو يمرّ بالقرب من الأرض.ويبلغ عرض الكويكب 720 قدما على الأقل، أو ما يعادل نحو طول ملعبين لكرة القدم، وسيكون مرئيا من نصف الكرة الشمالي عندما يقترب منا في 15 أيلول 2024.وسيمرّ الكويكب بالقرب من الأرض من مسافة مليون كيلومتر أو نحو 2.6 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وفي حين قد تبدو هذه المسافة شاسعة، إلا أنها قريبة بشكل ملحوظ من الناحية الفلكية. ومع ذلك، فإن هذا المرور يُعدّ آمنا ولا يشكل أي تهديد للأرض. (روسيا اليوم)