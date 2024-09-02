بوتين: سنرد بقسوة على خطوات غير ودية

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وقال خلال اجتماع مع طلبة إن أوكرانيا تسعى إلى "وقف عملياتنا الهجومية في أجزاء أساسية من منطقة دونباس. النتيجة معروفة... لم ينجحوا بوقف تقدمنا في دونباس". أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأنه "سيتولى أمر" الجنود الأوكرانيين المنخرطين في الهجوم على منطقة كورسك الحدودية منذ مطلع آب، بينما شدد على أن العملية لن "توقف" تقدّم قواته في شرق أوكرانيا.وقال خلال اجتماع مع طلبة إن أوكرانيا تسعى إلى "وقف عملياتنا الهجومية في أجزاء أساسية من منطقة دونباس. النتيجة معروفة... لم ينجحوا بوقف تقدمنا في دونباس".

وأكد أنه "علينا تولّي أمر قطّاع الطرق هؤلاء الذين تسللوا إلى الأراضي الروسية في منطقة كورسك والذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الحدودية بالمجمل".



وتابع بوتين: "روسيا منفتحة للحوار مع الغرب لكن سنرد بقسوة على الخطوات غير الودية.. ".



ووصف بوتين، السبب الرئيسي للمأساة الحالية في أوكرانيا بالسياسة المتعمدة المناهضة لروسيا التي ينتهجها الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. (الحدث)