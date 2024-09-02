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عربي-دولي

البحرية البريطانية: طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية قرب الحديدة باليمن

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:12
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بعد ساعات قليلة على الحادث الأول، أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن وقوع حادث آخر على بعد 58 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة في اليمن.
وذكرت UKMTO في حسابها على منصة "إكس" أن قبطان السفينة التجارية المستهدفة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار وتمت إصابتها.
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وأكد القبطان عدم وجود إصابات بين أفراد الطاقم مؤكدا أن السفينة تتابع إبحارها إلى الميناء التالي. بينما باشرت السلطات البحرية التحقيق في الأمر.
كما نصحت الهيئة السفن "بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة".
(روسيا اليوم)
 
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