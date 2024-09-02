Advertisement

عربي-دولي

إنقاذ رضيع أُصيب بسكتة قلبية

Lebanon 24
02-09-2024 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1241838-638608786891417161.jpg
Doc-P-1241838-638608786891417161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لعملية إنعاش طفل عمره ستة أشهر في غرفة الطوارئ في مدينة أصفهان وسط إيران.

وبحسب موقع عصر إيران، فبينما كان عمال الطوارئ يغادرون المكتب، أحضرت أم طفلها إلى مبنى المقرّ، وتبين أن الطفل أصيب بسكتة قلبية تنفسية.
Advertisement

ولاقى مقطع الفيديو الذي يظهر جهود عمال الطوارئ لإنقاذ حياة هذا الطفل استحسان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت وسائل الإعلام أن حالة الطفل جيّدة. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:15 | 2024-09-02
08:06 | 2024-09-02
08:03 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24