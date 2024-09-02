إنقاذ رضيع أُصيب بسكتة قلبية

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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لعملية إنعاش طفل عمره ستة أشهر في غرفة الطوارئ في مدينة أصفهان وسط إيران.وبحسب موقع عصر إيران، فبينما كان عمال الطوارئ يغادرون المكتب، أحضرت أم طفلها إلى مبنى المقرّ، وتبين أن الطفل أصيب بسكتة قلبية تنفسية.ولاقى مقطع الفيديو الذي يظهر جهود عمال الطوارئ لإنقاذ حياة هذا الطفل استحسان مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت وسائل الإعلام أن حالة الطفل جيّدة. (العربية)