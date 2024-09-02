بعد صعود اليمين المتطرف.. شولتس: لتشكيل حكومات من دون متطرّفين يمينيين

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حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرّف، بعدما حقق مكاسب تاريخية في الانتخابات.وقال شولتس على فيسبوك إن هناك "دعوة الآن لكافة الأحزاب الديمقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون متطرّفين يمينيين" في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا نتائج الأحد بأنها "مقلقة".وفاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية إذ حصل على ما بين 30.5 و33.5 بالمئة من الأصوات في ولاية تورينغن، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد. (سكاي نيوز)