Advertisement

عربي-دولي

بعد صعود اليمين المتطرف.. شولتس: لتشكيل حكومات من دون متطرّفين يمينيين

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1241849-638608799965535480.png
Doc-P-1241849-638608799965535480.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حضّ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحزاب الرئيسية للوقوف في وجه "حزب البديل من أجل ألمانيا" المتطرّف، بعدما حقق مكاسب تاريخية في الانتخابات.

وقال شولتس على فيسبوك إن هناك "دعوة الآن لكافة الأحزاب الديمقراطية لتشكيل حكومات مستقرة من دون متطرّفين يمينيين" في مقاطعتي تورينغن وساكسونيا، واصفا نتائج الأحد بأنها "مقلقة".
Advertisement

وفاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للمرة الأولى في انتخابات إقليمية إذ حصل على ما بين 30.5 و33.5 بالمئة من الأصوات في ولاية تورينغن، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد. (سكاي نيوز)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:32 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:30 | 2024-09-02
08:15 | 2024-09-02
08:06 | 2024-09-02
08:03 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24