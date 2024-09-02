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عربي-دولي
إيران: إسرائيل تدفع المنطقة نحو أزمة خطيرة!
Lebanon 24
02-09-2024
|
06:22
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، إن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة".
وذكر عراقجي، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" أن "إسرائيل، من خلال إصرارها على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وإرسال آلة القتل إلى الضفة الغربية، تدفع المنطقة إلى حافة أزمة خطيرة".
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وأضاف: "إذا فشل أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغربيون في كبح جماح هذه الاستفزازات الإجرامية، فسيتحملون المسؤولية عن العواقب، وسيخضعون للمساءلة".
وتضاعفت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتوعدت إيران بالرد و"الانتقام" لهاتين العمليتين، مؤكدة حقها في "الدفاع المشروع عن النفس"، فيما قالت مصادر إيرانية متعددة إن "الرد سيكون مكلفا".
وتضغط دول غربية وعربية لإنجاز هدنة في غزة تفاديا لرد إيراني محتمل ضد إسرائيل.
(سكاي نيوز عربية)
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