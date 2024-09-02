في إسرائيل.. تظاهرات كبيرة ووزيرٌ يحذر نتنياهو!

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وخاطب بن غفير محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة بالقول: "نستخدم سلطتنا بالحكومة لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا".وأمل وزير الأمن القومي ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع عن مواقفه.بالتزامن مع ذلك، نظمت مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة التبادل والإفراج عن المحتجزين في غزة.وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" إن هناك انقساما في إسرائيل، بين عائلات تطالب بإطلاق سراح أبنائها وعائلات تتظاهر ضد الصفقة.وقالت الشبكة إنّ "نصف المجتمع الإسرائيلي العلماني من الطبقة الوسطى مقابل اليمين الإسرائيلي المتشدد والمتطرف"، وأضافت: "ما نراه حالياً هو نفس الانقسام الذي كان قبل 7 تشرين الأول الماضي، لكن هذه المرة بعنوان الحرب".