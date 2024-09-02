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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40786 شهيدا

Lebanon 24
02-09-2024 | 07:38
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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي إلى 40786، والمصابين إلى 94224.
وجاء في تقرير صحة غزة اليومي: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيد و 70 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
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وأضاف التقرير "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40786 شهيد و 94224 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".
(الأناضول)
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