19 قتيلا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

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لقي 19 شخصا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة في ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا جنوبي الهند.وذكر موقع "إنديا توداي"، الاثنين، أن الأمطار المستمرة في الولايتين منذ أيام لا تزال تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وأضرار مادية وخسائر في الأرواح.وأشارت السلطات الرسمية إلى أن جهود البحث مستمرة عن 3 أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات في ولاية أندرا براديش، وشخص تم الإبلاغ عن فقدانه في تيلانغانا.ولفتت إلى إجلاء أكثر من 17 ألف شخص تضرروا من الأمطار في ولاية أندرا براديش إلى مناطق آمنة، وإلغاء 140 خدمة قطار في جميع أنحاء الولاية.(الأناضول)