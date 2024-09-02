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عربي-دولي

في جزيرة تضمّ عدّة براكين... تحطم مروحيّة ومقتل أكثر من 20 شخصاً

Lebanon 24
02-09-2024 | 08:06
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أعلن مسؤولو الطوارئ الروس أنهم انتشلوا جميع القتلى الـ22 الذين سقطوا في مروحية تحطمت وعلى متنها سياح في أقصى شرق روسيا.

ووقع الحادث في كامتشاتكا، وهي شبه جزيرة بكر تضم العديد من البراكين، والمعروفة بجمالها وحياتها البرية الغنية.
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وأقلعت مروحية من طراز مي-8 وعلى متنها 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم بالقرب من بركان فاتشكازيتس، السبت، وعثر رجال الإنقاذ على الحطام في اليوم التالي.

وقالت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، نقلا عن مسؤولي الطوارئ، إن المروحية تحطمت على الأرجح بسبب ضعف الرؤية في الظروف الجوية السيئة.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة لإنفاذ القانون في روسيا، في بيان إنه تم فتح تحقيق في خطأ طيار محتمل أو عطل فني. (سكاي نيوز عربية)
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