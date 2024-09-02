تحذير من لابيد لأعضاء الكنسيت: أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد

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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإثنين، إن هناك متواطئين على ما وصفه بأكبر كارثة في تاريخ إسرائيل.وكتب يائير عبر منصة إكس: "يا أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهودية التوراة، أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد، هذه هي اللحظة التي يجب أن تتذكر فيها: أنك لم تقسم الولاء لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بل لدولة إسرائيل".وتابع يائير: "من أجل العائلات ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي، عليكم أن تطالبوا بصفقة رهائن وأن تقولوا بوضوح أنه إذا لم تتحقق فلن تتمكنوا من الاستمرار في كونكم جزءا من الائتلاف".