نتنياهو يكشف: هكذا تحصل حماس على السلاح

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.وأضاف نتنياهو " كلنا نرغب بإعادة الأسرى لكن يجب ألا نتخلى عن محور فيلادلفيا لأنه هو شريان حياة حماس ومتنفسها"، بحسب ما نقلت إسرائيل هيوم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.وتابع نتنياهو: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر".وشدد على أنه:"من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما".