حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتواصل في غزة

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تستمر حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني على التوالي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد تأخير طويل في وصول اللقاحات جراء الحصار الإسرائيلي.ووثقت الصور قيام الكادر الطبي بتطعيم أطفال ضمن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تغطي أكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشر.وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس، بتلقي أكثر من 70 ألف طفل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في اليوم الأول لحملة التطعيم الطارئة في القطاع.وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الفرق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفل في اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بغزة".وبدأت في قطاع غزة، صباح الأحد، الجولة الأولى من حملة تطعيم الأطفال دون سن الحادية عشر، ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال، بعد اكتشاف الفيروس في قطاع غزة وتسجيل إصابة مؤكدة. (روسيا اليوم)