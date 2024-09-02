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عربي-دولي
بايدن: نحن قريبون جدًا من اتفاق نهائي بشأن الرهائن
Lebanon 24
02-09-2024
|
10:18
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة "أصبح قريبا للغاية".
لكن بايدن أكد أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد لضمان التوصل لاتفاق من هذا القبيل.
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ونظمت، الإثنين، مظاهرات في إسرائيل، رافضة لإبرام صفقة تبادل مع حماس. وبالتزامن معها، نظمت مظاهرات حاشدة في البلاد للمطالبة بإبرام الصفقة.
(سكاي نيوز)
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