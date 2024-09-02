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عربي-دولي

إيرلندا تجدّد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:38
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أكد وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن مجددا على الحاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، بحسب بيان وزارة الخارجية الأيرلندية.
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وقال مارتن: "دعوت إيران لاستخدام نفوذها بشكل إيجابي، مذكرا إياها بمسؤوليتها في هذه القضية، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة".
وشدد خلال الاتصال على "ضرورة منع تحول دوامة العنف التي لن تخدم أي غرض وتزيد من صعوبة تحقيق السلام، إلى حرب إقليمية".
وأضاف: "أوضحت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل مع إيران إذا كانت جادة في إظهار التزامها بالسلام في جميع أنحاء المنطقة".
وأردف: "ناقشنا أيضا الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، ودعوت إيران للكف عن الدعم العسكري لروسيا".
(الأناضول)
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