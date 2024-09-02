بريطانيا تعلن تعليق تراخيص صادرات الأسلحة.. هل الأمن الإسرائيلي بخطر؟

أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين، عن توقف تجديد تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

وإعتبر لامي أنّ " بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا وتستخدم في انتهاك القانون الإنساني".

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وأكدّ "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح ولن يكون له "تأثير ملموس" على أمن إسرائيل ولن تشمل مكونات طائرات إف-35".

وأوضح أن بريطانيا ستواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني، معتبرًا أنّ إسرائيل ستتمتع بالأمن في إطار حل الدولتين.

وأعرّب وزير خارجية بريطانيا عن قلقه جراء التصعيد في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل بأمكانها أن تفعل المزيد لوصول إمدادات الغذاء والدواء إلى غزة.



وقال لامي: "بريطانيا فرضت عقوبات على ٤ كيانات إيرانية تزعزع الاستقرار بالعراق وسوريا ولبنان".