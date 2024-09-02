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جدري القردة يصل إلى دولة عربية!

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:53
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سجلت وزارة الصحة الأردنية، حالة إصابة بجدري القردة لمقيم غير أردني وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الإثنين، مضيفة أن الحالة معزولة حاليا.

وأضافت الوزارة: "المصاب ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير". (سكاي نيوز)
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