نهبوا المكان في 30 دقيقة.. الآلاف يقتحمون أكبر الأسواق في باكستان (فيديو)

اقتحم حشد خارج عن السيطرة، سوق "دريم بازار" في كراتشي أكبر سوق للمواد المستعملة في باكستان يوم افتتاحه، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى.

وسادت حالة من الفوضى السوق، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، حيث قام المتسوقون بنهب المكان في غضون 30 دقيقة.





وتظهر المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الناس وهم يتدافعون سعيا لسلب المنتجات الأفضل، بينما كانت الملابس مبعثرة على الأرض.