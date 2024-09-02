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بعد مقتل 6 رهائن.. بايدن بحث وهاريس بخطوات الإفراج عن بقيتهم في غزة

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:46
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بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، خطوات الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وينضم بايدن للمرة الأولى إلى حملة هاريس الانتخابية هذا الأسبوع، في ظل اشتداد حدة المنافسة في الولايات المتأجرحة.
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ومن المرجح أن تلقي واقعة العثور على جثث رهائن إسرائيليين في قطاع غزة مطلع الأسبوع بظلالها على الحدث، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واستعادت إسرائيل مطلع الأسبوع جثث 6 رهائن من نفق في غزة، وقالت إن حركة حماس قتلتهم قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية لهم، ما أثار انتقادات حادة لإستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار وضغوطا جديدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة الرهائن المتبقين إلى ديارهم.

ويشارك بايدن الإثنين، في مؤتمر انتخابي تعقده هاريس في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وهي إحدى أهم الولايات التي تشهد منافسة في هذه الانتخابات.

وستتوجه هاريس أيضا إلى ديترويت بولاية ميشيغن في حين سيتوجه تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس، إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وهاريس سيجتمعان فيه قبل المؤتمر الانتخابي مع فريق التفاوض الأميركي بشأن صفقة الرهائن لمناقشة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح باقي الرهائن. (سكاي نيوز)
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