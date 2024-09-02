حماس ترد على بايدن: انتقاداته لنتنياهو تؤكد أفعال إسرائيل التخريبية بشأن الصفقة

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وفي وقت سابق، وبعد أن استعادت القوات الإسرائيلية مطلع الأسبوع جثث 6 رهائن، قال بايدن إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس في غزة، مضيفا أنه لا يعتقد أن نتنياهو يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق. رأى القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الإثنين، أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، هي اعتراف من واشنطن بمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعطيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق، وبعد أن استعادت القوات الإسرائيلية مطلع الأسبوع جثث 6 رهائن، قال بايدن إنه على وشك تقديم مقترح نهائي لاتفاق لإطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس في غزة، مضيفا أنه لا يعتقد أن نتنياهو يقوم بما يكفي للتوصل لمثل هذا الاتفاق.

وفي هذا الشأن، قال أبو زهري إن ما قاله بايدن بشأن عدم بذل نتنياهو جهدا كافيا لوقف إطلاق النار في غزة، اعتراف أميركي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوض جهود التوصل إلى هدنة.



وأكد أن الحركة ستتعامل إيجابيا مع أي اقتراح لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل.



وأثارت أحدث وفيات للرهائن انتقادات لإستراتيجية إدارة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة في خضم الحملة الرئاسية الأميركية.



وتأتي أحدث انتقادات بايدن لنتنياهو في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس، التي حلت محله كمرشحة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في 5 تشرين الثاني، دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 11 شهرا في غزة. (سكاي نيوز)