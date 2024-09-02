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عربي-دولي

إيران تستعد لتسليم صواريخ باليستية إلى روسيا.. هذا ما كشفته مصادر غربية

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:59
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يتوقع مسؤولون أوروبيون أنّ تقوم إيران بتسليم صواريخ باليستية إلى روسيا في المستقبل القريب، وهي خطوة قد تؤدي إلى رد فعل سريع من حلفاء أوكرانيا، حسبما أفاد أشخاص مطلعون لموقع "بلومبيرغ" الأميركي.
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تجدر الإشارة إلى أن إيران قد زودت روسيا بمئات الطائرات بدون طيار خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف ضد أوكرانيا، ولكن تسليم الصواريخ الباليستية يمثل تطورًا مثيرًا للقلق في سياق الصراع، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ورفض المسؤولون تقديم تقديرات دقيقة حول نوع ونطاق عمليات التسليم أو الجدول الزمني، إلا أن أحدهم أشار إلى أن الشحنات قد تبدأ في غضون أيام.

في سياق متصل، حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طهران من اتخاذ مثل هذه الخطوة، ويواصلون الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث ذلك.

تواجه القوات الأوكرانية صعوبة في وقف تقدم القوات الروسية في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتعرض مدنها وبنيتها التحتية للطاقة لقصف متواصل مع اقتراب الشتاء الثالث من الحرب.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، تعرضت كييف لوابل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار.
 
شملت الترسانة الصاروخية في موسكو صواريخ روسية وأخرى كورية شمالية ذات دقة أقل.
 
وشمل الهجوم على العاصمة كييف صواريخ إسكندر-إم محلية الصنع وصواريخ كورية شمالية من طراز KN-23، أطلقت من مناطق بريانسك وكورسك وفورونيج، وهي مناطق حدودية مع أوكرانيا، وفقًا لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية. (العربية) 
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