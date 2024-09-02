إيران تستعد لتسليم صواريخ باليستية إلى روسيا.. هذا ما كشفته مصادر غربية

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تجدر الإشارة إلى أن إيران قد زودت روسيا بمئات الطائرات بدون طيار خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف ضد أوكرانيا، ولكن تسليم الصواريخ الباليستية يمثل تطورًا مثيرًا للقلق في سياق الصراع، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.ورفض المسؤولون تقديم تقديرات دقيقة حول نوع ونطاق عمليات التسليم أو الجدول الزمني، إلا أن أحدهم أشار إلى أن الشحنات قد تبدأ في غضون أيام.في سياق متصل، حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طهران من اتخاذ مثل هذه الخطوة، ويواصلون الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث ذلك.تواجه القوات الأوكرانية صعوبة في وقف تقدم القوات الروسية في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتعرض مدنها وبنيتها التحتية للطاقة لقصف متواصل مع اقتراب الشتاء الثالث من الحرب.وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، تعرضت كييف لوابل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار.