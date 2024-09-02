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أبو عبيدة لعائلات الأسرى الإسرائيليين: اختاروا بين رؤية أحبائكم قتلى أو أحياء

Lebanon 24
02-09-2024 | 14:28
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قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، إن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقة تبادل سيؤدي إلى عودتهم في توابيت، في إشارة إلى الأسرى الستة الذين استعاد الاحتلال جثثهم أمس الأحد.
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وأوضح أبو عبيدة أن حادثة النصيرات أدت إلى إصدار تعليمات جديدة لحراس الأسرى بشأن التعامل معهم إذا اقترب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم.
 
وأكد أن المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى تقع على عاتق نتنياهو وجيش الاحتلال، الذين عمدوا إلى تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، كما تعمدوا قتل العشرات من المحتجزين بالقصف المباشر.
 
وأضاف أبو عبيدة أن على عائلات الأسرى الإسرائيليين الاختيار بين رؤية أحبائهم قتلى أو أحياء.

في سياق متصل، أعلنت كتائب القسام أنها ستنشر قريباً فيديو يتضمن رسائل الرهائن الستة الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة.
 
وسبق أن نشرت كتائب القسام مقتطفات من هذه الرسائل، في انتظار نشر الفيديو الكامل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم في رفح قُتلوا برصاصات من مسافة قريبة يوم الخميس أو فجر الجمعة الماضي.
 
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