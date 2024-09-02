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عربي-دولي

"القسام" تنشر فيديو لرهينة قبل موتها.. هذا ما قالته في رسالتها الاخيرة

Lebanon 24
02-09-2024 | 15:28
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نشرت كتائب القسام، مساء اليوم، فيديو تظهر فيه رسالة احدى الرهائن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل مقتلها.



وفي التوثيق الذي حمل عنوان "صفقة تبادل... حرية وحياة، ضغط عسكري... موت وفشل"، طالبت الأسيرة عيدان يروشلمي نتنياهو بفعل ما يلزم للافراج عن المحتجزين لدى "حماس" فوراً.
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وقالت: " أنا أعاني، كلنا نعاني. القصف هنا لا يتوقف ونحن خائفون على حياتنا"، مضيفة: "انا مواطنة بدولة إسرائيل التي أتمت ولا تزال تتم اجباتها للدولة.. لماذا لا أزال متواجدة هنا؟". 
 
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