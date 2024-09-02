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عبر ضربات جوية.. تركيا تدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

Lebanon 24
02-09-2024 | 16:48
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أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن الجيش نفذ ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق يوم الاثنين، ودمر 20 هدفًا للحزب.
 
وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "تحييد" العديد من المسلحين، مشيرًا إلى أن مصطلح "تحييد" في هذا السياق قد يعني القتل.
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وأوضح البيان أن العمليات الجوية استهدفت قواعد للحزب في مناطق أسوس، قارا، هاكورك، متينا، وقنديل في شمال العراق.
 
كما شملت الأهداف كهوفًا، ملاجئ، مخابئ، مستودعات، ومنشآت أخرى.

تُصنف تركيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
 
للحزب قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تمتلك تركيا قواعد عسكرية منذ 25 عامًا.
 
ويخوض الحزب تمردًا مسلحًا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، وتعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".

في سياق آخر، أعلنت تركيا الشهر الماضي عن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع العراق تشمل إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة لمكافحة الانفصاليين الأكراد.
 
كما قررت بغداد حظر حزب العمال الكردستاني كحزب في البلاد. (الحدث) 
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