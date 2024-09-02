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مقرّرة أممية تحذّر من امتداد العنف الإبادي إلى الضفّة

Lebanon 24
02-09-2024 | 18:12
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حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ولطالما اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة، التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
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وقالت في بيان جديد: "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".

واعتبرت ألبانيزي أن "الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني" عن الأراضي المحتلة، و"جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية".

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وفي نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل.
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