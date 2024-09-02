الخلاف بين بايدن ونتنياهو تجدد.. ماذا يحدث؟

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فقد قال بايدن الإثنين إن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ورغم ذلك أكد أنه "قريب من تقديم صفقة نهائية للمفاوضين"، الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة. عادت الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى العلن، بعد تصريحات واضحة من الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص صفقة الرهائن المتعثرة، وتعليقات مسؤول أميركي على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حرب غزة.فقد قال بايدن الإثنين إن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، ورغم ذلك أكد أنه "قريب من تقديم صفقة نهائية للمفاوضين"، الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وعندما سئل الرئيس الأميركي عما إذا كان نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد للتوصل إلى اتفاق، قال ببساطة: "لا".



وكانت إجابته المكونة من كلمة واحدة متوافقة مع إحجام بايدن عن انتقاد نتنياهو علنا، لكنها عكست إحباطات عميقة داخل البيت الأبيض إزاء الطريقة التي تعامل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب ومفاوضات الرهائن.

وفي تصريح لاحق، قال بايدن: "مازلنا في مفاوضات، ليس مع نتنياهو لكن مع زملائي في قطر ومصر".



وحسب شبكة "سي إن إن"، يعتقد مسؤولون أميركيون مشاركون في المفاوضات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقل جهودهم بمؤتمره الصحفي مساء الإثنين.



وبعد أن جدد نتنياهو مطلبه بأن تظل إسرائيل مسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر في مؤتمر الإثنين، قال مسؤول أميركي لم يذكر اسمه لـ"سي إن إن": "هذا الرجل نسف كل شيء في خطاب واحد".

وفي الإطار ذاته، علقت إسرائيل على الانتقادات الأميركية، سواء من خلال نتنياهو نفسه أو من مسؤولين آخرين.



وقال نتنياهو في مؤتمره الصحفي: "لا أعتقد أن الرئيس بايدن أو أي شخص جاد في تحقيق السلام وتحقيق الإفراج سيطلب بجدية من إسرائيل تقديم تنازلات. لقد قدمناها بالفعل. يجب على حماس تقديم التنازلات".



كما انتقد مسؤول إسرائيلي بارز تصريح بايدن، قائلا: "من اللافت للنظر أنه يحاول الضغط على نتنياهو، الذي وافق على اقتراح بايدن في 31 أيار وفي 16 آب"، مشيرا إلى أن زعيم حماس يحيى السنوار "هو من لا يزال يعارض أي اتفاق".



وتابع المسؤول، وفقا لـ"سي إن إن": "تصريح بايدن خطير أيضا لأنه يأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن، من بينهم مواطن أميركي".



ورد مسؤول أميركي على هذا الانتقاد قائلا: "كان بايدن واضحا في أن حماس مسؤولة عن قتل الرهينة الأميركي والآخرين وأن قادة الحركة سيدفعون الثمن"، لكنه أيضا "دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع في تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين". (سكاي نيوز عربية)