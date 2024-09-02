عشرات القتلى والمفقودين في فيضانات مفاجئة جنوب الهند (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة في الهند، في حدوث فيضانات مفاجئة في ولايتي أندرا براديش وتيلانغانا، ما أدى إلى وفاة 19 شخصًا.

وذكر موقع "إنديا توداي"، الاثنين، أن الأمطار المستمرة في الولايتين منذ أيام لا تزال تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وأضرار مادية وخسائر في الأرواح.

الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة تتسبب بغمر مناطق واسعة جنوبي الهند#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Kh8zAn4jqF — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) September 3, 2024 Advertisement

وأشارت السلطات الرسمية إلى استمرار جهود البحث عن 3 أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات في ولاية أندرا براديش، وعن شخص تم الإبلاغ عن فقدانه في تيلانغانا.



ولفتت إلى إجلاء أكثر من 17 ألف شخص تضرروا من الأمطار في ولاية أندرا براديش إلى مناطق آمنة، وإلغاء 140 خدمة قطار في جميع أنحاء الولاية.



وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مع رئيس وزراء ولاية أندرا براديش تشاندرابابو نايدو، ورئيس وزراء تيلانغانا ريفانث ريدي، لتقييم الوضع.



وحث مودي رئيسَي وزراء الولايتين على الاستعداد مع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل المساعدات الممكنة. (روسيا اليوم)