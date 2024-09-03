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عربي-دولي

"البرق حوّل الليل إلى نهار".. أمطار غزيرة تضرب السعودية وسيول في بعض المناطق (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2024 | 00:03
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شهدت السعودية يوم الاثنين هطولا لأمطار غزيرة بمناطق متفرقة في أنحاء المملكة، رافقها في بعض الأحيان جريان للسيول.
 
وشهدت مدينة جدة هطول الأمطار على معظم الأحياء وسط وجود لمعظم الأجهزة المعنية، كالدفاع المدني والمرور وأمانة محافظة جدة، والأجهزة المعنية الأخرى.

وجاء ذلك تزامنا مع هطولها على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
 
 
ووثقت مقاطع فيديو، البرق وهو يضيء بعض المناطق و"يحولها إلى نهار"، وسط هطول الأمطار الغزيرة.
 
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هذا ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظة جدة، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

كما وثق مقطع فيديو لحظة أداء المصلين صلاة العشاء في الحرم المكي أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وأظهر اصطفاف المصلين أثناء صلاة العشاء، وسجودهم وسط المياه المتجمعة على الأرض.
 
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