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"من دون الضفة الغربية".. نتنياهو يستعرض خريطة لإسرائيل

Lebanon 24
03-09-2024 | 00:12
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استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة لإسرائيل، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.

وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.
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ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.
 
ومؤخرا وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها في جنين إلى القرى المحيطة بالمدينة، حيث واصلت الجرافات تخريب الشوارع والطرق الرئيسية بهدف "العثور على قنابل".

وبدأت إسرائيل العملية الأربعاء، قائلة إن "الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تخطط لمهاجمة أهداف مدنية".
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