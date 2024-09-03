"من دون الضفة الغربية".. نتنياهو يستعرض خريطة لإسرائيل

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة لإسرائيل، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.



وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.

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