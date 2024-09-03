29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أسير أوكراني: أمرونا باحتلال قرية في كورسك وأضاعوا مكاننا
Lebanon 24
03-09-2024
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد أسير أوكراني بأن قيادة القوات التابع لها أمرته وفصيله بالتوجه إلى قرية بمقاطعة كورسك، وتركتهم هناك 3 ايام بلا أوامر واتصالات حتى وصلت قوة روسية وأسرتهم.
وذكر الأسير أنطون فوردولينكو أن مهمة الفصيل الذي يقوده كانت السيطرة على منطقة حرجية، اتضح لقيادته أن قوات أوكرانية أخرى انتشرت فيها، وقررت قيادته حينها تغيير وجهة فصيله وأرسلته إلى قرية كورينيفو المجاورة.
Advertisement
وقال: "في المساء لم يتم استبدالنا وانقطعت الاتصالات مع قيادتنا، نفدت بطاريات أجهزتنا اللاسلكية. أدركت لاحقا أنهم ببساطة أضاعونا، ولم يعرفوا أين نحن".
وأضاف أنه في اليوم الثالث وصل العسكريون الروس إلى القرية وبعد تطويقنا قررنا الاستسلام.
ويواصل الجيش الروسي تطهير مناطق مقاطعة كورسك من قوات كييف التي تكبدت منذ الـ6 من اب الجاري أكثر من 8.9 ألف عسكري، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
Lebanon 24
"فيديو مخل بالآداب" انتشر لممثل لبنانيّ.. هكذا علّق عليه وما كانت ردّة فعل زوجته؟
05:24 | 2024-09-02
02/09/2024 05:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها في فرنسا (فيديو)
03:08 | 2024-09-02
02/09/2024 03:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
Lebanon 24
زوجة فنان لبناني شهير تتركه وتنتقل إلى كندا.. إليكم حقيقة الموضوع
07:12 | 2024-09-02
02/09/2024 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!
Lebanon 24
الليرة اللبنانية تتصدّر "قائمة عالمية".. إكتشفوا ما هي!
11:00 | 2024-09-02
02/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
Lebanon 24
ردا على شائعة وفاتها.. ليلى عبد اللطيف تنشر صورة مع زوجها تعرفوا إليه
04:00 | 2024-09-02
02/09/2024 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:52 | 2024-09-03
بعد نهاية أسبوع مضطربة.. نتانياهو أمام خيارات "أقل من أي وقت مضى"
02:10 | 2024-09-03
المملكة المتحدة تعلق تصدير الأسلحة الى إسرائيل: لم تمتثل للقانون الدولي الإنساني
01:11 | 2024-09-03
أكاذيب وتلفيقات وإهمال إجرامي.. اتهامات "مدوية" تطال نتنياهو
01:02 | 2024-09-03
هل تعلن إسرائيل الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية؟
01:00 | 2024-09-03
بينهم تلامذة وأولياء أمور.. حادث سير مروّع يودي بحياة 11 شخصاً في الصين
00:35 | 2024-09-03
سقط من ارتفاع 10 آلاف قدم.. حادث مأسوي ينهي حياة رجل أعمال بارز (صور)
فيديو
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
03/09/2024 09:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
03/09/2024 09:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
03/09/2024 09:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24