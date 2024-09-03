Advertisement

عربي-دولي

هل تعلن إسرائيل الضفة منطقة عمليات أمنية عسكرية؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1242146-638609481728034601.jpeg
Doc-P-1242146-638609481728034601.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن أحداث الأيام القليلة الماضية دفعت المؤسسة الأمنية في إسرائيل إلى إحداث تغيير كبير في سياستها في الضفة الغربية.

وأضافت: "منذ بداية الحرب، تم تعريف المنطقة على أنها ساحة ثانوية، لكن الهجمات الأخيرة أثبتت للمسؤولين أن هذا لم يعد ممكنا، يعمل الجيش الإسرائيلي على اعتبار مناطق الضفة الغربية على أنها ساحة عمليات أمنية عسكرية".
Advertisement
وتنفذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.
وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيّرة وطائرات هليكوبتر في العملية، التي تسببت بأضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في بداية العملية أنه "من المحتمل تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:20 | 2024-09-03
06:16 | 2024-09-03
06:15 | 2024-09-03
06:03 | 2024-09-03
05:57 | 2024-09-03
05:40 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24