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عربي-دولي
مسؤول عسكري إسرائيلي بارز استقال من منصبه.. ما السبب؟
Lebanon 24
03-09-2024
|
04:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد القوات البرية استقال من منصبه لأسباب شخصية، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل".
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إسرائيل
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