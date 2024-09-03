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مسؤول عسكري إسرائيلي بارز استقال من منصبه.. ما السبب؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد القوات البرية استقال من منصبه لأسباب شخصية، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل". 
 
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إسرائيل

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