نتنياهو ينتقد قرار بريطانيا: بأسلحتها أو بدونها سننتصر في الحرب





ورأى في بيان أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها. كما اعتبر أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حركة حماس.

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كذلك زعم أن الجيش الإسرائيلي" يشن حرباً عادلة، ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي" وفق قوله.



وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهام انتقاداته إلى لندن، على الرغم من توضيح قرارها بتعليق بعض رخص الأسلحة إلى إسرائيل.ورأى في بيان أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها. كما اعتبر أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حركة حماس.كذلك زعم أن الجيش الإسرائيلي" يشن حرباً عادلة، ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي" وفق قوله.

وشدد نتنياهو على أن "هذا القرار المشين، لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 تشرين الأول، من بينهم 14 مواطنًا بريطانيًا".



وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أوضح بوقت سابق اليوم أن "تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، كما أكد أن بلاده متمسكة بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل.



أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350، مبررة قرارها بوجود خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. (العربية)