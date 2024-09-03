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عربي-دولي

بوتين: نشكر منغوليا على موقفها الحذر تجاه أضرحة الجنود السوفييت

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:28
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على احترام بلاده للإرث التاريخي المشترك، ومساهمة منغوليا في مكافحة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال اجتماعه مع نظيره خوريلسوخ خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى منغوليا: "إنّ الأخوة التي جمعتنا أيضا في ساحات القتال، والتقاليد التي تتجلى في حسن الجوار، تشكل لبنة قوية للعلاقات بين روسيا ومنغوليا".
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وأردف: "نشكر منغوليا على موقفها الحذر تجاه أضرحة الجنود السوفييت الذين قضوا وعلى موقفها المحترم تجاه الإرث التاريخي المشترك".
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