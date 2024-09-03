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عربي-دولي

"اجتماع طارئ".. الجزائر تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:38
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دعت الجزائر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع بالضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية هناك.

ويأتي "هذا الاجتماع المتوقع برمجته (عقده والدعوة له) من قبل الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع، في ظل استمرار الحملة الأمنية الشعواء ضد الضفة الغربية والتي راح ضحيتها ما يقارب 700 مدنيا، من بينهم أكثر من 150 طفلا، منذ أكتوبر الماضي، وتسببت في أضرار بمئات ملايين الدولارات في البنية التحتية مع تمادي قوات الجيش الإسرائيلي في جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مما رفع حصيلة الضحايا لما يقارب 41.000 قتيل".
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وجاءت دعوة الجزائر بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المنتظر أن يسمح هذا الاجتماع لأعضاء مجلس الأمن "بالتأكيد على دعمهم لوقف إطلاق النار بغزة فورا وتجديد التزامهم بمبدأ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم والعادل بالشرق الأوسط، ومعارضتهم لنهج سلطات الاحتلال الصهيوني الرامي لتقويض أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية والتنكر للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".
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