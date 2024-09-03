Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل متوجسة من إيران في الضفة الغربية.. هل نشهد "طوفان" جديد؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1242291-638609683982282393.png
Doc-P-1242291-638609683982282393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أن الإيرانيين يدخلون الأموال والسلاح للضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل رصدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في الجهود الإيرانية لتحويل الضفة إلى ساحة قتال حقيقية.
Advertisement
 
وأضاف المصدر:" التعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر وهو تعاون ينقذ الأرواح وهي تخشى مثلنا من سيناريو السابع من تشرين الأول في الضفة الغربية".
 
وقال أن لدى السلطة تخوفات من قيام حركة حماس بانقلاب عليها كما سبق وفعلت في قطاع غزة.
 
وأبدى المصدر العسكري تخوفه من إمكانية تنفيذ هجمة واسعة على إحدى المستوطنات أو حتى داخل إسرائيل ونحن نستعد لمثل هذا السيناريو.
 
وأشار إلى أننا "نرى أن الإرهاب اليهودي يؤثر على الأوضاع ويفاقم الخطر في الضفة ولا يسهل علينا مهمتنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-09-03
10:00 | 2024-09-03
09:47 | 2024-09-03
09:16 | 2024-09-03
09:14 | 2024-09-03
08:50 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24