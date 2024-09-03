إسرائيل متوجسة من إيران في الضفة الغربية.. هل نشهد "طوفان" جديد؟

نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله أن الإيرانيين يدخلون الأموال والسلاح للضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل رصدت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في الجهود الإيرانية لتحويل الضفة إلى ساحة قتال حقيقية.

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وأضاف المصدر:" التعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر وهو تعاون ينقذ الأرواح وهي تخشى مثلنا من سيناريو السابع من تشرين الأول في الضفة الغربية".

وقال أن لدى السلطة تخوفات من قيام حركة حماس بانقلاب عليها كما سبق وفعلت في قطاع غزة.

وأبدى المصدر العسكري تخوفه من إمكانية تنفيذ هجمة واسعة على إحدى المستوطنات أو حتى داخل إسرائيل ونحن نستعد لمثل هذا السيناريو.

وأشار إلى أننا "نرى أن الإرهاب اليهودي يؤثر على الأوضاع ويفاقم الخطر في الضفة ولا يسهل علينا مهمتنا".