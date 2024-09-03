Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: أكثر من 220 قتيل خلال قصف روسي على وسط أوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 08:31
A-
A+
Doc-P-1242329-638609744057088551.jpg
Doc-P-1242329-638609744057088551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن "أكثر من 220 شخصا سقطوا في قصف روسي على وسط أوكرانيا".

وأعلن زيلينسكي أن صاروخين باليستيين روسيين ضربا منشأة تعليمية ومستشفى مجاورا في منطقة وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا وإصابة 180 آخرين. (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:10 | 2024-09-03
10:00 | 2024-09-03
09:47 | 2024-09-03
09:16 | 2024-09-03
09:14 | 2024-09-03
08:50 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24