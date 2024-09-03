زيلينسكي: أكثر من 220 قتيل خلال قصف روسي على وسط أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن "أكثر من 220 شخصا سقطوا في قصف روسي على وسط أوكرانيا".



وأعلن زيلينسكي أن صاروخين باليستيين روسيين ضربا منشأة تعليمية ومستشفى مجاورا في منطقة وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا وإصابة 180 آخرين. (سكاي نيوز)

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