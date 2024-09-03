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عربي-دولي
هل ستنسحب أميركا من مفاوضات الهدنة في غزة.. مسؤول في حماس يكشف
Lebanon 24
03-09-2024
|
09:16
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نقلت "سكاي نيوز" عن مسؤول في حركة حماس قوله أنّ "إسرائيل تواصل رفع سقف مطالبها بمفاوضات وقف إطلاق النار وتطرح شروطا جديدة"، لافتا غلى أن "الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغوط عليها".
وأضاف:" الأميركيون قالوا إنهم سيواصلون مفاوضات وقف إطلاق النار لأسبوعين آخرين وإنهم سينسحبون منها بحال عدم التوصل إلى حل".
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