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عربي-دولي

الإمارات تشارك في حملة تطعيم أطفال غزة

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:45
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تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت الإمارات حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة، في خطوة استراتيجية لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر شلل الأطفال.
وانطلقت الحملة، الأحد، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و"اليونيسف"، و"الأونروا"، في وسط غزة، على أن تنتقل تدريجيا إلى جنوب وشمال القطاع، حيث تستهدف تطعيم 90 في المئة من الأطفال لضمان حمايتهم من المرض.
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وشارك متطوعون من عملية "الفارس الشهم 3"، في تنظيم ودعم نقاط التطعيم، حيث ساهموا بفعالية في تسهيل عملية التطعيم وتقديم المساعدة للأسر والأطفال، مما عزز من نجاح الحملة في الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وفي ظل التحديات الكبرى التي تواجهها غزة، من نزوح السكان إلى تدهور الأنظمة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي، تأتي هذه الحملة كاستجابة ضرورية لمنع انتشار الأوبئة وحماية الأجيال القادمة.
(سكاي نيوز)

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