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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن شعوره بالأسف تجاه السياسيين الغربيين الذين عبروا عن قلقهم إزاء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا.وقال الوزير في تعليق للصحفي بافيل زاروبين، نُشر الفيديو في قناته على "تلغرام": "أشعر بالأسف تجاههم إذا كانوا قلقين بشأن مثل هذا السبب الوجيه".وأكد لافروف أن روسيا ومنغوليا قاتلتا معا من أجل بعضهما البعض خلال الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية.وأشار الوزير: "إذا كان لدى أي شخص أسئلة حول سبب وجود مثل هذا التقارب، فمن المحتمل أن هؤلاء هم الأشخاص الذين بدأوا مرة أخرى في الحصول على ملاحظات نازية ليس فقط في أفكارهم، ولكن أيضا في أفعالهم، والتي يتم التعبير عنها لدعم نظام كييف".(روسيا اليوم)