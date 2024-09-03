وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان تطورات غزة

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(الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية الرامية إلى ضمان استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.كما ناقش بن فرحان، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع عطاف، أهمية التنسيق المشترك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية كافة.