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عربي-دولي

في المرحلة الثانية من "الصفقة".. هل تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا؟

Lebanon 24
03-09-2024 | 14:19
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ان مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً قال للوسطاء إن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن.


وقامت الولايات المتحدة ومصر وقطر بمحادثات مهمة في الأيام الأخيرة بهدف صياغة إطار تسوية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
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وجاءت تصريحات المسؤول على الرغم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المحور "يحدد مستقبلنا بأكمله".

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