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عربي-دولي
تصريحات جديدة لغانتس: على إسرائيل نقل المعركة إلى الشمال
Lebanon 24
03-09-2024
|
14:45
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طالب الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بلاده إلى "نقل المعركة إلى الشمال".
وقال غانتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العضو السابق أيضا في مجلس الحرب غادي آيزنكوت: "يجب على إسرائيل نقل المعركة إلى الشمال وإنشاء تحالفات في المنطقة ضد إيران".
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وأضاف: "يجب إعادة المحتجزين حتى لو كان ذلك بثمن باهظ.. نحتاج إلى التوصل لاتفاق لإعادة المخطوفين".
وتابع: "السيطرة على محور فيلادلفيا أمر مهم لكن أبراج المراقبة لن تكفي وستكون أهدافا سهلة.. يمكن أن نعود لمحور فيلادلفيا إذا احتجنا إلى ذلك".
كما دعا غانتس إلى التوجه "انتخابات للتوصل لحكومة تمثل الشعب الإسرائيلي".
من جهته، ذكر آيزنكوت: "من المخيف والمقلق أن يعمل نتنياهو على نزع الثقة من وزير الدفاع"، مضيفا "نتنياهو نسي أو تناسى أن التهديد الأساسي لإسرائيل هو إيران".
وتابع: "لم نحقق أيا هدف من أهداف الحرب.. الهدف الأسمى هو إعادة المخطوفين وإن لم نفعل ذلك فهو حكم بالإعدام عليهم".
وأردف قائلا: "صفقة التبادل أمر أخلاقي في الدرجة الأولى لكنها أمر استراتيجي أيضا"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لا يستطيع تحويل إنجازات الجيش إلى نصر استراتيجي".(سكاي نيوز)
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