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عربي-دولي
وزارة العدل الأميركية تعلن عن إجراء قضائي ضد قيادات "حماس"
Lebanon 24
03-09-2024
|
17:28
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وجّهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات إلى العديد من كبار قيادات حركة "حماس" بشأن شن الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول على إسرائيل، وفقاً للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها، الثلاثاء.
ويواجه المتّهمون: "إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصري (محمد الضيف)، ومروان عيسى، وخالد مشعل، وعلي بركة"، 7 تهم، منها "الإرهاب، والتآمر على قتل مواطنين أمريكيين".
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وتعد لائحة الاتهام أول خطوة جنائية من قبل وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب وفاة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرج بولين في غزة، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى التعهد بمحاسبة قيادات "حماس"، وأضاف بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن وفاة بولين كانت "مأساوية لأنها تستحق الشجب"، وتابع: "لا تخطئوا، سيدفع قيادات (حماس) ثمن هذه الجرائم".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "سنفكر في إجراءات أخرى مناسبة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وأضاف أن الإدارة لا تزال ليس لديها أي نية لإشراك القوات الأمريكية على الأرض في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، في حين يسعى البيت الأبيض إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي ظل بعيد المنال لعدة أشهر.
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