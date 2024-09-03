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اعتراض مسيرات أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:05
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى اعتراض عددا من المسيرات قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، في هجوم تبنته فصائل عراقية.
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة في بيان إنها استهدفت ميناء حيفا بالطيران المسير صباح الأربعاء.
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وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في بعض المناطق تزامنا مع دوي انفجارات.
(سكاي نيوز)
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