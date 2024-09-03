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عربي-دولي

مجلس التعاون الخليجي يدين تصريحات نتنياهو المسيئة لمصر ويحذر من العواقب

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:15
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, عن التضامن الكامل للمجلس مع مصر ضد تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن تهريب السلاح عبر محور فيلادلفيا.
وذكر بيان على الموقع الرسمي للمجلس، الثلاثاء، أن هذه التصريحات "المستفزة تهدف إلى تشويه صورة مصر والإساءة إلى دورها الريادي والكبير في المنطقة، وجهودها الجلية والواضحة في الوساطة لحل الأزمة بغزة".
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وأكد أن "لجمهورية مصر دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال جهودها المتواصلة في الوساطة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأزمة.
وشدد على "رفض مجلس التعاون التام لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي لا تخدم السلام في المنطقة بل تسهم في زيادة التوتر وتفاقم الأوضاع، وأكد على ضرورة التزام إسرائيل بالمبادئ الدولية والاتفاقيات الموقعة وكذلك وقف نهجها العدواني في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
واختتم تصريحه بتجديد دعم دول المجلس الثابت لمصر في مساعيها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق الأهداف السامية التي تجمع الدول العربية والإسلامية في وجه التحديات المشتركة.
(سكاي نيوز)
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